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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإصلاح الاقتصادي كان ضروريا لتحقيق متطلبات التنمية، لافتا إلى أن ما تحقق على أرض الواقع وهو خطوة من ألف خطوة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش الإفطار مع الأسر المصرية خلال افتتاح الإسكان الاجتماعي: «المرأه المصرية كان لها دور رئيسي في مسيرة الإصلاح والتغيير»، لافتا إلى أن عمل الطرق وإزالة المباني في الأماكن المتكدسة بالسكان يتكلف بحد أدني 10 مليارات جنيه.

وأوضح الرئيس أن عمل الطرق في المدن الجديدة يتكلف تكلفة الطريق فقط، بينما تعديل حياة المواطنين يتكلف الكثير من الأموال، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي كان ضروريا لتحقيق متطلبات التنمية.