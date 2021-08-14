أخبار عاجلة

تأجيل مسرحية ياما في الجراب يا حاوي دون الكشف عن الأسباب -
موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021 -
الزمالك يحافظ على مركزه والأهلي يتراجع في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم 2021 -
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
محمود الخطيب بعد فوز الزمالك بالدوري الثالث عشر: «أرفع رأسك أنت أهلاوي» (فيديو) -
مشاهير يحتفلون بفوز الزمالك.. كوميكس هنيدي وأغنية هاني شاكر وفرحة ياسمين الخطيب -
حمادة أنور: جيل الزمالك الحالي الأفضل في تاريخه.. واللاعبون تهاونوا في حق أنفسهم -
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
مساعد وزير التنمية المحلية يكشف كواليس قانون تنظيم المركبات -
مدرب الزمالك: ماحدش يقدر يقف أمامنا لو توفرت العدالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأهلى (0) إنبي (0) بث مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

Print

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم السبت 14-8-2021 على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

انطلق لقاء الأهلى المصري يخوض لقاء هام ومرتقب أمام انبي السبت، عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة الاهلى وانبى بث مباشر اضغط هنا

فوز الأهلي علي إنبي - صورة أرشيفية

تنقل المباراة قنوات أون تايم سبورت على قناتها الأولى أون سبورت 1 .


جدول مباريات الاهلى في الدورى

- الأهلي وإنبي، الساعة التاسعة مساء يوم السبت 14- 8- 2021 على «الأهلي we السلام»، ضمن مؤجلات الجولة 30.

- الأهلي وطلائع الجيش، التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.

- الأهلي والمصري، التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة، أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان، أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

المصري يخوض مباريات هامة وحاسمة في الدوري المصري الممتاز مستهدفا الفوز خلالها لحسم بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020 -2021.

الزمالك يواجه وادي دجلة الثلاثاء 17 اغسطس على ملعب ستاد القاهرة الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه الانتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 اغسطس الساعة 9 مساء

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يحافظ على مركزه والأهلي يتراجع في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم 2021

الزمالك يحافظ على مركزه والأهلي يتراجع في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم 2021

محمود الخطيب بعد فوز الزمالك بالدوري الثالث عشر: «أرفع رأسك أنت أهلاوي» (فيديو)

محمود الخطيب بعد فوز الزمالك بالدوري الثالث عشر: «أرفع رأسك أنت أهلاوي» (فيديو)

مشاهير يحتفلون بفوز الزمالك.. كوميكس هنيدي وأغنية هاني شاكر وفرحة ياسمين الخطيب

مشاهير يحتفلون بفوز الزمالك.. كوميكس هنيدي وأغنية هاني شاكر وفرحة ياسمين الخطيب

حمادة أنور: جيل الزمالك الحالي الأفضل في تاريخه.. واللاعبون تهاونوا في حق أنفسهم

حمادة أنور: جيل الزمالك الحالي الأفضل في تاريخه.. واللاعبون تهاونوا في حق أنفسهم