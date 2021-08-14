الأهلى (0) إنبي (0) بث مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم السبت 14-8-2021 على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

انطلق لقاء الأهلى المصري يخوض لقاء هام ومرتقب أمام انبي السبت، عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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فوز الأهلي علي إنبي - صورة أرشيفية

تنقل المباراة شبكة قنوات أون تايم سبورت على قناتها الأولى أون سبورت 1 .



جدول مباريات الاهلى في الدورى

- الأهلي وإنبي، الساعة التاسعة مساء يوم السبت 14- 8- 2021 على ستاد «الأهلي we السلام»، ضمن مؤجلات الجولة 30.

- الأهلي وطلائع الجيش، التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.

- الأهلي والمصري، التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة، أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان، أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

الزمالك المصري يخوض مباريات هامة وحاسمة في الدوري المصري الممتاز مستهدفا الفوز خلالها لحسم بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020 -2021.

الزمالك يواجه وادي دجلة الثلاثاء 17 اغسطس على ملعب ستاد القاهرة الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 اغسطس الساعة 9 مساء

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