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التنمية المحلية: قادرون على تطبيق قانون عربات الطعام بالجمهورية

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التنمية المحلية: قادرون على تطبيق قانون عربات الطعام بالجمهورية التنمية المحلية: قادرون على تطبيق قانون عربات الطعام بالجمهورية

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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه منذ صدور قانون لتحديد تواجد عربات الطعام تنظيماً لحركة المرور، والوزارة أصدرت قرارا تنظيميا لكيفية تطبيق القانون على الأرض في المحافظات بالنسيق مع المحافظين.

وأكد الدكتور خالد قاسم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أنه تم حصر الأماكن المتاحة على الأرض لترخيصها وتحديدها حسب تحديد نشاط وحدات الطعام، مؤكدا أن الوزارة قادرة على تطبيقه بأنحاء الجمهورية.

وزف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خبراً ساراً للشباب المصري، وقال إن وزير التنمية المحلية وقع مؤخرا بروتوكول مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ليكون هناك تنسيق لتشجيع الشباب على مشروعات ريادة الأعمال..

وأوضح أن صاحب عربة الطعام إذا حصل على ترخيص، فإن ذلك يعني موافقة هيئة سلامة الغذاء والحي والكهرباء والماء، ما يُعطي الشاب استقراراً وسلامة في العمل، ويُعني أن النشاط الذي يُقام عليه المشروع مستدام ومستمر.

المصرى اليوم

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