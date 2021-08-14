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خبيرة تغذية: السمنة قد تُعرض الطفل للإصابة بالأمراض النفسية

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خبيرة تغذية: السمنة قد تُعرض الطفل للإصابة بالأمراض النفسية خبيرة تغذية: السمنة قد تُعرض الطفل للإصابة بالأمراض النفسية

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شددت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة خفض الوزن بصورة لا تؤثر على نضارة البشرة أو الشعر، وأن يحتوي الكورس الغذائي على فيتامينات تحافظ على سلامة الجسم.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء السبت، أن هناك ضرورة للحفاظ على الأطفال والشباب من مرض السمنة، وفي هذا الإطار أطلقت مبادرة «شباب بلا سمنة وأطفال أصحاء»، وهذه المبادرة لاقت قبولاً كبيرًا خلال الفترة الأخيرة من بين الشباب والأطفال.

وأشارت إلى أن السمنة قد تُعرض الطفل للتنمر والإصابة ببعض الأمراض النفسية، خلاف أمراض السمنة التي تحدث مع مرور الوزن، مضيفة أن هناك كريمات موضعية تحتوي على نسبة عالية من الكولجين تشد الترهلات التي قد تحدث بعد خفض الوزن.

المصرى اليوم

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