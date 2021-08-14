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استشاري يكشف سبب الإصابة بدوالي الخصية

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استشاري يكشف سبب الإصابة بدوالي الخصية استشاري يكشف سبب الإصابة بدوالي الخصية

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قال الدكتور خالد حافظ، استشاري أمراض الذكورة والضعف الجنسي، إن سبب الإصابة بالدوالي هو وجود ضعف في الأوردة الدموية، وهذا الأمر نتيجة ضعف في الأوعية بشكل طبيعي، وهذه الأوعية تتمدد بشكل زائد عن اللزوم مع الوقوف لفترة طويلة.

وتابع "حافظ"، خلال حواره مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن علاج الدوالي جراحي وليس دوائي، لأن علاج الاوعية المتمددة يكون من خلال الربط، وليس بأي شيء آخر، وأي علاج للدولي بشكل دوائي لن يفيد.

وأشار إلى أن الكثير يخشى من إقامة عملية الدولي، لأنها أحيانًا قد تعود بعد لإجراء العملية، ولكن التكنولوجية الحديثة منعت احتمالية عودة الدوالي مرة أخرى.

المصرى اليوم

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