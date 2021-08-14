مواطن للسيسي: بلكونة شقتي في «أهالينا 2» بعزبة الهجانة كلها.. والرئيس: عيب كده

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أدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوارا مع الأسرة المصرية واستمع إلى أسئلتهم واستفساراتهم، خلال حفل الإفطار مع الأسرة المصرية على هامش افتتاحه مشروعات الإسكان الإجتماعي.

وأشاد مواطن بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في مصر خاصة المشروعات السكنية التي قضت على العشوائيات، قائلا:«كنت في عزبة الهجانة وحضرتك نقلتنا لاهالينا 2 وبلكونة شقتي بـ عزبة الهجانة كلها».

ورد الرئيس عليه قائلا:«عيب كده.. إنت هتعملنا مشكلة كبيرة كده»، وتابع المواطن :«الوحدات السكنية الجديدة تم تنفيذها على أعلى مستوى، والرئيس السيسي أب لنا جميعا».

وتابع المواطن: «أنا بحبك يا ريس ودايما حاطط صورتك في شقتي ومش عايز حاجة تاني».