أخبار عاجلة

تأجيل مسرحية ياما في الجراب يا حاوي دون الكشف عن الأسباب -
موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021 -
الزمالك يحافظ على مركزه والأهلي يتراجع في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم 2021 -
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
محمود الخطيب بعد فوز الزمالك بالدوري الثالث عشر: «أرفع رأسك أنت أهلاوي» (فيديو) -
مشاهير يحتفلون بفوز الزمالك.. كوميكس هنيدي وأغنية هاني شاكر وفرحة ياسمين الخطيب -
حمادة أنور: جيل الزمالك الحالي الأفضل في تاريخه.. واللاعبون تهاونوا في حق أنفسهم -
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
مساعد وزير التنمية المحلية يكشف كواليس قانون تنظيم المركبات -
مدرب الزمالك: ماحدش يقدر يقف أمامنا لو توفرت العدالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مواطن للسيسي: بلكونة شقتي في «أهالينا 2» بعزبة الهجانة كلها.. والرئيس: عيب كده

Print
مواطن للسيسي: بلكونة شقتي في «أهالينا 2» بعزبة الهجانة كلها.. والرئيس: عيب كده مواطن للسيسي: بلكونة شقتي في «أهالينا 2» بعزبة الهجانة كلها.. والرئيس: عيب كده

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدار الرئيس عبدالفتاح ، حوارا مع الأسرة المصرية واستمع إلى أسئلتهم واستفساراتهم، خلال حفل الإفطار مع الأسرة المصرية على هامش افتتاحه مشروعات الإسكان الإجتماعي.

وأشاد مواطن بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في خاصة المشروعات السكنية التي قضت على العشوائيات، قائلا:«كنت في عزبة الهجانة وحضرتك نقلتنا لاهالينا 2 وبلكونة شقتي بـ عزبة الهجانة كلها».

ورد الرئيس عليه قائلا:«عيب كده.. إنت هتعملنا مشكلة كبيرة كده»، وتابع المواطن :«الوحدات السكنية الجديدة تم تنفيذها على أعلى مستوى، والرئيس السيسي أب لنا جميعا».

وتابع المواطن: «أنا بحبك يا ريس ودايما حاطط صورتك في شقتي ومش عايز حاجة تاني».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021

موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه

رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه

الزمالك بطل الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه

الزمالك بطل الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه