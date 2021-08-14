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بشار الأسد يصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة

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بشار الأسد يصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة بشار الأسد يصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة

جي بي سي نيوز: - قالت رئاسة النظام السوري على تويتر إن بشار الأسد أصدر مرسوما اليوم الثلاثاء بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسين عرنوس.

واحتفظ أغلب الوزراء بمناصبهم، مع تغيير طال أربع وزارات أبرزها الإعلام.

وعين “المرشح لرئاسة الجمهورية” عبد الله عبد الله بمنصب وزير دولة، كما عين وزير الاتصالات الأسبق عمر سام بمنصب وزير حماية المستهلك، وعميد كلية الإعلام السابق بطرس حلاق بمنصب وزير الإعلام.

وجرى تعيين محمد سيف الدين وزيرا للشؤون الاجتماعية، والدكتورة ديالا بركات في منصب وزير دولة ، وفق "عربي21".

وكان الأسد أصدر بداية الشهر الجاري مرسوما يقضي بتكليف رئيس الوزراء حسين عرنوس بتشكيل الجديدة.

جاء ذلك بعد إعلان فوز بشار في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية شهر أيار / مايو الماضي وحصل فيها على أكثر من 95 % من الأصوات.

وينحدر عرنوس /67 عاما/ من بلدة التح في محافظة إدلب (شمال غرب)، التي تسيطر فصائل مقاتلة على أكثر من نصف مساحتها.

يشار إلى أن حكومة النظام السوري تضم 27 حقيبة، وثلاثة وزراء دولة.

(وكالات)

جي بي سي نيوز

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