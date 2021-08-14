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: أحبطنا محاولات لتدمير البلاد.. والأسر المصرية دفعت ثمن الإصلاح الاقتصادي

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السيسي: أحبطنا محاولات لتدمير البلاد.. والأسر المصرية دفعت ثمن الإصلاح الاقتصادي : أحبطنا محاولات لتدمير البلاد.. والأسر المصرية دفعت ثمن الإصلاح الاقتصادي

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قال الرئيس عبدالفتاح ، إن ما تحقق على أرض الواقع هو خطوة من ألف خطوة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش الإفطار مع الأسرة المصرية على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي السبت: «المرأة المصرية كانت في البيت وفي كل مكان سندا للدولة المصرية»، موضحا: «مثلما حدث في 2013 لما قولنا الناس تنزل علشان تدينا تفويض للإرهاب والعنف المحتمل، الذي جمعت الناس المرأة المصرية، وأعطت للعالم إشارة ورسالة أن الشعب في كله مع التغيير الذي حدث وهما سببه».

وأكد أن هناك محاولات لتدمير البلاد ولكننا تمكننا من إحباطها، مضيفا أن المصريين تصدوا لهذه المحاولات لحماية الوطن.

وأضاف أن مسيرة التغيير والتصحيح لم يدفع ثمنها إلا المصريين والإصلاح الاقتصادي تحقق ودفع ثمنه كل أسرة مصرية.

المصرى اليوم

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