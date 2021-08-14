★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر الرئيس الفتاح السيسي عن سعادته بلقائه مع الأسرة المصرية اليوم على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأكد الرئيس، موجها حديثه للحاضرين قائلا: «مستعد أسمع منكم أي حاجة وأى نقد وسؤال، وبوجه الشكر لكافة الأسرة المصرية من خلالكم».

وأضاف الرئيس السيسى قائلا: «أنا دائما صريح وصادق، وأتحدث حسب ما تقتضيه الأمانة».

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح اليوم عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.

اوشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.