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: «الله أنقذ الدولة.. وما يحدث في الآن كرم منه»

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السيسي: «الله أنقذ الدولة.. وما يحدث في مصر الآن كرم منه» : «الله أنقذ الدولة.. وما يحدث في الآن كرم منه»

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قال الرئيس عبدالفتاح ، إن ما يحدث في الآن كرم من الله سبحانه وتعالى، مضيفا: «بالمصريين تحقق ما نحن فيه الأن، ونحن في خطوة من ألف خطوة نتحرك فيها».

وأضاف السيسي، خلال كلمته في حفل الإفطار مع الأسرة المصرية على هامش افتتاحه مشروعات الإسكان الإجتماعي اليوم: «الدول والشعوب في حراك وتطور مستمر، ولو تصور أحد أن الأمر فترة مؤقتة لتحقيق النجاح والإنجاز هذا تصور غير صحيح».

وتابع الرئيس: «الله سبحانه وتعالى أنقذ الدولة المصرية، والشعب المصري وقف وقدم أبطالا استشهدوا وقدموا تضحيات لرفعة شأن الوطن، والشعب تصدى بأكباده لحماية هذا الوطن».

المصرى اليوم

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