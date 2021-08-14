مسؤول سابق بالغرف السياحية: وصول اول وفد سياحي روسي يكسر الجمود

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قال إيهاب شكري عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية سابقا، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية بالبحر الاحمر، إن مصر بدأت تجهيزاتها منذ فترة لاستقبال السياحة الروسية، في كل منتجعات البحر الأحمر وشمال سيناء والأقصر وأسوان والقاهرة، بجانب إقامة المشاريع السياحية الجديدة التي يتبناها الرئيس السيسي بنفسه مثل منطقة العلمين الجديدة وإنعاش السياحة في الساحل الشمالي والمتحف المصري الكبير بعد افتتاحه وظهوره بالصورة اللائقة في حدث عالمي.
وأضاف إيهاب شكري، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم السبت: بدأنا في العمل وفتح المنتجعات في شهر يوليو 2020 بعد توقف 3 شهور بسبب جائحة كورونا، ولا ينقصنا سوى أعداد السائحين الروس.
وتابع رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية: نحن على أتم استعداد لاستقبال السياح الروس، مؤكدا أن وصول أول فوج من السياح الروس هو كسر للجمود وبداية مبشرة لكل العاملين بالقطاع السياحي، ورؤية تفاؤلية للقادم في ظل أزمة كورونا التي يعاني العالم كله منها على مستوى السياحة والطيران.
وأوضح أن أسعار السياحة هذه الفترة في مصر هي في متناول الجميع وتناسب الجميع، وكلنا نؤيد هذه الفترة تخفيض الأسعار لانتعاش السياحة.