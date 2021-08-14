مسؤول سابق بالغرف السياحية: وصول اول وفد سياحي روسي يكسر الجمود

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قال إيهاب شكري عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية سابقا، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية بالبحر الاحمر، إن مصر بدأت تجهيزاتها منذ فترة لاستقبال السياحة الروسية، في كل منتجعات البحر الأحمر وشمال سيناء والأقصر وأسوان والقاهرة، بجانب إقامة المشاريع السياحية الجديدة التي يتبناها الرئيس السيسي بنفسه مثل منطقة العلمين الجديدة وإنعاش السياحة في الساحل الشمالي والمتحف المصري الكبير بعد افتتاحه وظهوره بالصورة اللائقة في حدث عالمي.

وأضاف إيهاب شكري، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم السبت: بدأنا في العمل وفتح المنتجعات في شهر يوليو 2020 بعد توقف 3 شهور بسبب جائحة كورونا، ولا ينقصنا سوى أعداد السائحين الروس.

وتابع رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية: نحن على أتم استعداد لاستقبال السياح الروس، مؤكدا أن وصول أول فوج من السياح الروس هو كسر للجمود وبداية مبشرة لكل العاملين بالقطاع السياحي، ورؤية تفاؤلية للقادم في ظل أزمة كورونا التي يعاني العالم كله منها على مستوى السياحة والطيران.

وأوضح أن أسعار السياحة هذه الفترة في مصر هي في متناول الجميع وتناسب الجميع، وكلنا نؤيد هذه الفترة تخفيض الأسعار لانتعاش السياحة.