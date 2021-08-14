التوسع في زراعة الفول السوداني في الوادي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أن المحافظة تشهد توسعات في زراعة الفول السودانى، حيث بلغت المساحات المنزرعة من الفول السوداني على مستوي المحافظة خلال الموسم الصيفي حتي الان 48484.2 فدان واكبر مساحة بمنطقة شرق العوينات التي بلغت 45002.12 فدان.

وقال إن المشرفين والمهندسين الزراعيين يواصلون المرور وتفقد المحاصيل الصيفية وخاصة محصول الفول السودانى وفول الصويا، فتم إجراء جولة برئاسة المهندس جابر عبدالخالق مدير الإدارة الزراعية بمركز الخارجة بمزارع فول الصويا والفول السودانى، وذلك للإطمئنان على جودة المحصول المنزرع لضمان تحقيق إنتاجية مرتفعة وعوائد إقتصادية للمزارعين.

وفى سياق متصل، أكد المرسى، ان الإدارات الزراعية تواصل عقد الندوات للتوعية بأهمية الرى الحديث المطور وضرورة تغيير ثقافة الرى بالغمر في ظل الإتجاه الحالى نحو الإعتماد على الرى الحديث بدلاً من الرى بالغمر في عدد كبير من الآبار وخاصة اراضى صندوق إستصلاح الأراضى