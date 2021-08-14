شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية هاتفيًّا.. ومؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل النتيجة غدًا

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حرص الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، على تهئنة الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك عبر اتصالات هاتفية، مساء اليوم السبت، بالأول من الشُّعب المختلفة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١م.

وأشاد شيخ الأزهر خلال اتصاله بالأوائل، بتفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب بأن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

كما حرص شيخ الأزهر على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، في ظل الظروف التي مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار وباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر ، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا الأحد، نيابة عن شيخ الأزهر ، يعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء أوائل الأوائل.