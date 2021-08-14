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خبير سياحي: 400 ألف سائح روسي مع انتهاء فصل الشتاء

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خبير سياحي: 400 ألف سائح روسي مع انتهاء فصل الشتاء خبير سياحي: 400 ألف سائح روسي مع انتهاء فصل الشتاء

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قال الكاتب الصحفي هشام شوقي الخبير بالشؤون السياحية، إن عودة السياحة الروسية ستشهد زخما كبيرا في خلال هذه الفترة وخلال موسم الشتاء أيضا.

وأكد هشام شوقي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أنه رغم غياب السياحة الروسية لسنوات بمصر، إلا أنه كان هناك وفود للسياح الروس، ولكن عبر دولة ثالثة، لأنهم من السياحة العاشقين للغوص في البحر الأحمر.

ولفت المتخصص في الشؤون الصحفية، إلى أن عودة السياحة الروسية إلى مصر سيكون لها انعكاسات إيجابية على السوق السياحي، لأن مصر مستعدة من خلال تطبيق إجراءات احترازية مشددة وصارمة داخل الفنادق، حيث يوجد طوال الوقت لجان لتفتيش الوضع خلال الفنادق سواء بشكل معلن أو شكل سري.

وأوضح أن السوق الروسي من الأسواق المليونية، فكان في 2010 وصل عدد السياح الروس في مصر إلى 3 مليون سائح، والفترة القادمة ستصل إلى نفس معدلات ما قبل انقطاع السياحة الروسية، مؤكدا أنه سيتم تحقيق نتائج جيدة خلال موسم القادم، والتي قد تصل إلى 400 ألف سائح روسي مع انتهاء فصل الشتاء، خصوصا مع استئناف الطيران مرة أخرى.

المصرى اليوم

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