خبير سياحي: 400 ألف سائح روسي مع انتهاء فصل الشتاء

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قال الكاتب الصحفي هشام شوقي الخبير بالشؤون السياحية، إن عودة السياحة الروسية ستشهد زخما كبيرا في مصر خلال هذه الفترة وخلال موسم الشتاء أيضا.
وأكد هشام شوقي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أنه رغم غياب السياحة الروسية لسنوات بمصر، إلا أنه كان هناك وفود للسياح الروس، ولكن عبر دولة ثالثة، لأنهم من السياحة العاشقين للغوص في البحر الأحمر.
ولفت المتخصص في الشؤون الصحفية، إلى أن عودة السياحة الروسية إلى مصر سيكون لها انعكاسات إيجابية على السوق السياحي، لأن مصر مستعدة من خلال تطبيق إجراءات احترازية مشددة وصارمة داخل الفنادق، حيث يوجد طوال الوقت لجان لتفتيش الوضع خلال الفنادق سواء بشكل معلن أو شكل سري.
وأوضح أن السوق الروسي من الأسواق المليونية، فكان في 2010 وصل عدد السياح الروس في مصر إلى 3 مليون سائح، والفترة القادمة ستصل إلى نفس معدلات ما قبل انقطاع السياحة الروسية، مؤكدا أنه سيتم تحقيق نتائج جيدة خلال موسم القادم، والتي قد تصل إلى 400 ألف سائح روسي مع انتهاء فصل الشتاء، خصوصا مع استئناف الطيران مرة أخرى.