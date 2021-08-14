مصرع 5 أشخاص في غلاية تكرير زيت في أبورواش .. والتحريات: المصنع يعمل دون ترخيص

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لقي 5 أشخاص مصرعهم داخل غلاية تكرير زيت داخل مصنع بالمنطقة الصناعية في أبورواش، وتمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على أثنين من ملاك المصنع وجاري تحرير محضر وعرضها على النيابة العامة للتحقيق.

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغًا من إدارة المصنع، بوفاة عدة أشخاص داخل المصنع داخل غلاية تكرير زيت، فانتقلت قوات الدفاع المدني إلى مكان البلاغ لانتشال جثامين المتوفين من غلاية الزيت.

كشفت التحريات الأولية وفاة 3 عمال وشريك في المصنع وأيضا نجل شريك آخر داخل غلاية زيت، أثناء عملية إصلاحها من الداخل، وقالت التحريات إن العامل الذي كان يباشر مهمة تصليح الغلاية اختل توازنه توفي أولا، وأثناء محاولة إنقاذه من الموت لحق به الباقون تباعا.

وقالت التحريات إن المصنع الذي شهد وقوع الحادث يعمل منذ 4 سنوات دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة.

كما تم القبض على المالكين لاستجوابهما عن المخالفات داخل المصنع التي تسببت في سقوط الضحايا.

وذكرت التحريات أن عدد العمال في المصنع 25 عاملًا يعملون في تصنيع اللحوم وتكرير زيت الطعام.

واستمعت الأجهزة الأمنية إلى أقوال العاملين لكشف عن أسباب وقوع الحادث، وقررت النيابة تكليف الطب الشرعي بمناظرة الجثامين وتوقيع الكشف عليها لبيان سبب الوفاة للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث.