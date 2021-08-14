طالبان: سيطرنا على مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمالي أفغانستان

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أكد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد مساء يوم السبت، السيطرة على مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمالي أفغانستان.

وأفاد بأن عناصر الحركة أحكمت سيطرتها على مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ بشكل كامل، مشيرا إلى أن القوات الحكومية فرت نحو المطار.

وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مسؤول أفغاني محلي أن حركة «طالبان» استولت على مدينة مزار شريف الشمالية، وأن القوات الحكومية فرت باتجاه الحدود مع أوزبكستان.

وصرح أفضل حديد رئيس مجلس محافظة بلخ بأن «طالبان» سيطرت على مزار شريف«، مضيفا أن المدينة سقطت على ما يبدو دون قتال، مشيرا إلى أن الجنود تركوا معداتهم وتوجهوا نحو المعبر الحدودي.

وتابع قائلا: «جميع القوات الأمنية غادرت المدينة رغم استمرار الاشتباكات المتفرقة في أطراف