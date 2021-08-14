مسؤول محلي: طالبان استولت على مدينة مزار الشريف بشمال أفغانستان

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قال مسؤول محلي اليوم السبت إن مقاتلي طالبان سيطروا على مدينة مزار الشريف الواقعة في شمال أفغانستان والتي كانت آخر معاقل الحكومة الأفغانية في الشمال، مع فرار قوات الأمن إلى حدود أوزبكستان.

وقال أفضل حديد رئيس المجلس المحلي بإقليم بلخ: «طالبان سيطرت على مزار الشريف»، مضيفا أن المدينة سقطت على ما يبدو دون قتال. وقال إن الجنود تركوا العتاد وتوجهوا نحو المعبر الحدودي.

وتابع قائلا «جميع القوات الأمنية غادرت مدينة مزار» رغم استمرار الاشتباكات المتفرقة في منطقة واحدة قرب وسط المدينة.