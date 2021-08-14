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نيجيريا.. ميليشيا مسيحية تقتل 22 مسلمًا وتصيب 14

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نيجيريا.. ميليشيا مسيحية تقتل 22 مسلمًا وتصيب 14 نيجيريا.. ميليشيا مسيحية تقتل 22 مسلمًا وتصيب 14
هاجموهم بالسكاكين والهراوات والحجارة

نيجيريا.. ميليشيا مسيحية تقتل 22 مسلمًا وتصيب 14

قُتل 22 شخصًا على الأقل اليوم السبت في هجوم نُسب إلى استهدف قافلة حجاج مسلمين في ولاية الهضبة بوسط نيجيريا.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أوبا أوغابا أن مجموعة من المهاجمين، يُشتبه في أنهم من "شباب إيريغوي"، وهي إثنية ذات غالبية مسيحية، هاجموا قافلة تضم خمس حافلات، كانت تُقلُّ حجاجًا مسلمين؛ ما أدى إلى مقتل 22 شخصًا، وإصابة 14 آخرين، وتم إنقاذ 21 شخصًا.

ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ أعوام نزاعات بين رعاة مسلمين ومزارعين مسيحيين على المياه والأراضي.

من ناحيته، بيّن ممثل محلي لنقابة تمثل الرعاة أن مقاتلي ميليشيا "إيريغوي" شنوا هجومهم مستخدمين الهراوات والسكاكين والحجارة لقتل الضحايا.

نيجيريا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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