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الإصابة تُنهي موسم لاعب الفيحاء البرازيلي فرناندو أندرادي

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الإصابة تُنهي موسم لاعب الفيحاء البرازيلي فرناندو أندرادي الإصابة تُنهي موسم لاعب الفيحاء البرازيلي فرناندو أندرادي
الفحوصات تثبت إصابته بقطع في الرباط الصليبي

الإصابة تُنهي موسم لاعب الفيحاء البرازيلي فرناندو أندرادي

كشفت الفحوصات الطبية عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، المحترف البرازيلي فرناندو أندرادي، بقَطْع في الرباط الصليبي للركبة؛ وسيحتاج إلى تدخُّل جراحي، يتبعه فترة تأهيل لمدة ستة أشهر.

وكان اللاعب قد تعرَّض للإصابة خلال مشاركته في مباراة الفريق مع الاتحاد يوم الأربعاء الماضي ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

واكتفى البرازيلي فرناندو أندرادي باللعب لمدة 33 دقيقة مع فريقه الجديد قبل أن يتعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي؛ استُبدل إثرها.

وكان الفيحاء قد تعاقد مع أندرادي السبت الماضي قادمًا من بورتو البرتغالي لمدة موسم واحد بنظام الإعارة مع أحقية الشراء.الفيحاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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