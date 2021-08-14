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تناول الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، الإفطار مع الأسرة المصرية قبل افتتاح عدد من المشروعات القومية في مدينة بدر.

وكرم الرئيس عددا من المشاركين في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك ضمن حفل الإفطار.

وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.