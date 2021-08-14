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إفطار الرئيس مع الأسرة المصرية (بث مباشر)

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إفطار الرئيس السيسي مع الأسرة المصرية (بث مباشر) إفطار الرئيس مع الأسرة المصرية (بث مباشر)

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تناول الرئيس عبدالفتاح ، السبت، الإفطار مع الأسرة المصرية قبل افتتاح عدد من المشروعات القومية في مدينة بدر.

وكرم الرئيس عددا من المشاركين في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك ضمن حفل الإفطار.

وشهد قطاع الإسكان في تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات ، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

المصرى اليوم

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