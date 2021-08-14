أخبار عاجلة

تأجيل مسرحية ياما في الجراب يا حاوي دون الكشف عن الأسباب -
موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021 -
الزمالك يحافظ على مركزه والأهلي يتراجع في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم 2021 -
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
محمود الخطيب بعد فوز الزمالك بالدوري الثالث عشر: «أرفع رأسك أنت أهلاوي» (فيديو) -
مشاهير يحتفلون بفوز الزمالك.. كوميكس هنيدي وأغنية هاني شاكر وفرحة ياسمين الخطيب -
حمادة أنور: جيل الزمالك الحالي الأفضل في تاريخه.. واللاعبون تهاونوا في حق أنفسهم -
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
مساعد وزير التنمية المحلية يكشف كواليس قانون تنظيم المركبات -
مدرب الزمالك: ماحدش يقدر يقف أمامنا لو توفرت العدالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

اليمن يسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات

Print
اليمن يسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات اليمن يسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل اليمن اليوم السبت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات وذلك مقابل 21 إصابة وحالتي وفاة الجمعة. وبذلك يرتفع عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى 7273 إصابة، توفي منها 1401 حالة بينما تعافى 4486 مريضا. ويُعتقد بأن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير.

هذا ولا تتوافر أي أرقام عن حالات الإصابة والوفاة الناجمة عن كوفيد-19 في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بشمال البلاد ذات الكثافة السكانية العالية.

وحذرت الأمم المتحدة مطلع أغسطس من تفشي موجة ثالثة لفيروس كورونا باليمن في ظل توقف معظم المرافق الصحية والأزمة الإنسانية والمجاعة وتدني نسبة الحاصلين على لقاح ضد الفيروس.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة «حالات الإصابة بالفيروس خلال الأيام الأخيرة زادت، مع مخاوف من دخول البلاد موجة ثالثة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تأجيل مسرحية ياما في الجراب يا حاوي دون الكشف عن الأسباب

تأجيل مسرحية ياما في الجراب يا حاوي دون الكشف عن الأسباب

موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021

موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021

الزمالك يحافظ على مركزه والأهلي يتراجع في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم 2021

الزمالك يحافظ على مركزه والأهلي يتراجع في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم 2021

محمود الخطيب بعد فوز الزمالك بالدوري الثالث عشر: «أرفع رأسك أنت أهلاوي» (فيديو)

محمود الخطيب بعد فوز الزمالك بالدوري الثالث عشر: «أرفع رأسك أنت أهلاوي» (فيديو)