اليمن يسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات

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سجل اليمن اليوم السبت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات وذلك مقابل 21 إصابة وحالتي وفاة الجمعة. وبذلك يرتفع عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى 7273 إصابة، توفي منها 1401 حالة بينما تعافى 4486 مريضا. ويُعتقد بأن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير.

هذا ولا تتوافر أي أرقام عن حالات الإصابة والوفاة الناجمة عن كوفيد-19 في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بشمال البلاد ذات الكثافة السكانية العالية.

وحذرت الأمم المتحدة مطلع أغسطس من تفشي موجة ثالثة لفيروس كورونا باليمن في ظل توقف معظم المرافق الصحية والأزمة الإنسانية والمجاعة وتدني نسبة الحاصلين على لقاح ضد الفيروس.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة «حالات الإصابة بالفيروس خلال الأيام الأخيرة زادت، مع مخاوف من دخول البلاد موجة ثالثة».