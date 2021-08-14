محمد صلاح يصنع أول أهدافه في تقدم ليفربول على نورويتش بنهاية الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد نظيره نورويتش سيتي بتقدم الريدز بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب كارو روود ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بريميرليج موسم 2021-2022.

سجل ديوجو جوتا هدف ليفربول في الدقيقة 26 بعدما تسلم بينية حريرية من النجم الدولي المصري محمد صلاح داخل المنطقة.

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: ألكسندر أرنولد - ماتيب - فان دايك - تسيميكاس.

الوسط: جيمس ميلنر - نابي كيتا - شامبرلين.

الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا.

حراسة المرمى: كارول.

الدفاع: جيبسون، هانلي، جيانوليس، آرونس.

الوسط: جيلمور، ميلو، لوكاس روب.

الهجوم: راشيكا، كانتويل، بوكي.

وتقدم المصري اليوم خدمة بث مباشر لمباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي، حيث يخوض النجم المصري العالمي محمد صلاح فريقه في أول مباراة بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي موسم 2021 - 2022.

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مباراة ليفربول و نورويتش سيتي في الدروي الإنجليزى الممتاز

لقاء ليفربول ونورويتش سيتي سيذاع على شبكة بين سبورتس القطرية المالك الحصري لحقوق بث الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن تذيع الشبكة القطرية هذا اللقاء عبر قناة beIN Sports Connect .

الثامنة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

التاسعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقدس الشريف والكويت والأردن وبغداد.