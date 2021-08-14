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إيطاليا تسجل 7188 إصابة جديدة و34 وفاة بفيروس كورونا

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إيطاليا تسجل 7188 إصابة جديدة و34 وفاة بفيروس كورونا إيطاليا تسجل 7188 إصابة جديدة و34 وفاة بفيروس كورونا

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قالت وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت 34 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم السبت، انخفاضا من 45 في اليوم السابق كما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة من 7409 إلى 7188.

وبلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بمرض كوفيد-19 منذ بدء الجائحة بالبلاد في فبراير شباط العام الماضي 128413، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة في العالم.

وسجلت حتى الآن 4.435 مليون إصابة.

وبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات دون احتساب المرضى في وحدات الرعاية المركزة 3101 اليوم السبت مقارنة مع 3033 في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي المرضى في العناية المركزة 372 مقارنة مع 369 أمس.

المصرى اليوم

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