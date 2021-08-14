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محتجون في فرنسا ينددون بقواعد الشهادة الصحية الخاصة بكوفيد-19 للأسبوع الخامس

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محتجون في فرنسا ينددون بقواعد الشهادة الصحية الخاصة بكوفيد-19 للأسبوع الخامس محتجون في فرنسا ينددون بقواعد الشهادة الصحية الخاصة بكوفيد-19 للأسبوع الخامس

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نظم محتجون مسيرات اليوم السبت في مدن بأنحاء فرنسا في خامس عطلة أسبوع على التوالي فيما يمكن أن يكون أكبر مظاهرة حتى الآن ضد قواعد تجبرهم على إظهار شهادة صحية متعلقة بكوفيد-19 لممارسة أنشطتهم اليومية.

وخرج المحتجون في شوارع باريس ومرسيليا ونيس ومونبلييه ومدن أخرى ملوحين بلافتات كتبوا عليها أن هذه الشهادة تمثل «تمييزا عنصريا» ومرددين هتافات «الحرية، الحرية».

ومنذ يوم الاثنين الماضي، يطُلب من المواطنين إظهار هذه الشهادة في الأماكن العامة، مما يثبت أنهم قد تم تطعيمهم أو أن فحوصا في الآونة الأخيرة أثبتت عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

تقدر السلطات أن ما يزيد على 200 تجمع يجري تنظيمها حاليا بأنحاء البلاد بمشاركة حوالي 250 ألف محتج.

المصرى اليوم

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