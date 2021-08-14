أخبار عاجلة

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
محمود الخطيب بعد فوز الزمالك بالدوري الثالث عشر: «أرفع رأسك أنت أهلاوي» (فيديو) -
مشاهير يحتفلون بفوز الزمالك.. كوميكس هنيدي وأغنية هاني شاكر وفرحة ياسمين الخطيب -
حمادة أنور: جيل الزمالك الحالي الأفضل في تاريخه.. واللاعبون تهاونوا في حق أنفسهم -
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
مساعد وزير التنمية المحلية يكشف كواليس قانون تنظيم المركبات -
مدرب الزمالك: ماحدش يقدر يقف أمامنا لو توفرت العدالة -
حمادة أنور: ما حدث للزمالك يهد أي نادٍ..واللاعبون كانوا رجالة -
طبيب الزمالك: بطولة الدوري مجرد بداية لألقاب جديدة (فيديو) -
حقيقة صورة "نساء أفغانستان في السبعينات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ الأقصر يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى إسنا

Print
محافظ الأقصر يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى إسنا محافظ الأقصر يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى إسنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بجولة تفقدية موسعة، اليوم السبت، بمركز إسنا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت.

وشملت جولة المحافظ بمركز إسنا تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشغب، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بالمجمع الجاري إنشائه ضمن مجمعات الخدمات بقرى المبادرة بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والتيسير عليهم في إنهاء المعاملات الحكومية. كما تفقد محافظ الأقصر، مشروع نقل وتطوير محطة مياه شرب قرية الدير بمركز إسنا والذي يهدف إلى رفع كفاءة ونقل وتطوير محطة مياه الدير إلى ٢٤٠٠ م٣/ يوم والتي تخدم حوالي ٦٥ ألف نسمة بغرض تعزيز وزيادة الضغوط والقضاء على ضعف المياه بالقرية.


تابع محافظ الأقصر مشروع تنفيذ شبكات الانحدار الصرف الصحي بقرية الدير، والذي يتضمن 60 كم شبكات ومحطتين رفع (رئيسية وفرعية) لخدمة قرية الدير بالكامل بعدد سكان يبلغ 63 ألف نسمة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصرى بمبادرة حياة كريمة، كما تابع أعمال إحلال وتجديد شبكات خطوط المياه قطر 4 بوصة بطول ١٧٠٠م بمنطقة أرض اللواء ضمن المناطق المخدومة صرف صحى لإحلال وتجديد ٤٣ كم اقطار مختلفة في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمركز ومدينة إسنا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه بأن تتسم تصميمات مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بالعراقة والإرث الحضاري

السيسي يوجه بأن تتسم تصميمات مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بالعراقة والإرث الحضاري

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة

السيناريست عبد الرحيم كمال يكشف كواليس مكالمته مع الرئيس السيسي

السيناريست عبد الرحيم كمال يكشف كواليس مكالمته مع الرئيس السيسي