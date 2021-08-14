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بدء تنفيذ شبكات الصرف الصحى بنجع الجالس في الأقصر

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بدء تنفيذ شبكات الصرف الصحى بنجع الجالس في الأقصر بدء تنفيذ شبكات الصرف الصحى بنجع الجالس في الأقصر

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توجه محافظ الأقصر، المستشار مصطفى الهم، لتفقد بدء الأعمال بمشروع صرف صحي نجع الجالس بالكرنك بمدينة الأقصر، حيث تم بدء تنفيذ أعمال شبكات انحدار بطول 3،7 كيلو متر لخدمة نجع الجالس، بحضور رئيس مدينة الأقصر العميد طارق لطفي. كما استمع المحافظ إلى مطالب عدد من المواطنين بالمنطقة، ووجه محافظ الأقصر، بتحديد لقاء مفتوح مع المواطنين بحضور المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والقيادات المعنية، للاستماع إلى كافة الاستفسارات والرد عليها والتعريف بمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها والمشروعات المستقبلية.


رافق محافظ الاقصر خلال الجولة كل من محمد عبدالقادر خيري نائب المحافظ، واللواء دكتور عماد أبوالعزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ورئيس مدينة إسنا إبراهيم نصير، وعضو مجلس النواب عن دائرة مركز إسنا أمين باهي مسعود، والمهندس أسعد مصطفي مدير المشروعات ومنسق حياة كريمة بالمحافظة، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس رفيق فهمي مدير عام تنفيذ الجهاز، والمهندس هاني طايع مدير جهاز التعمير بالأقصر، واللواء أشرف الفاوي رئيس قطاع الدعم الفني بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية.

المصرى اليوم

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