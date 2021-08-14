بلقيس تحتفل مع سميرة سعيد وليلى علوي وإلهام شاهين في افتتاح أول مسرح استعراضي بالساحل الشمالي

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سافرت المطربة بلقيس فتحي إلى الساحل الشمالي بعد انتهاء حفلها الغنائي الأخير التي أحيته يوم الخميس الماضي على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية وذلك لقضاء إجازة قصيرة.

وحرصت بلقيس أثناء قضاء أجازتها على حضور حفل افتتاح أول مسرح استعراضي بالساحل الشمالي للموزع الموسيقار اللبناني ميشال فاضل وسط حضور عدد كبير من نجوم الغناء والطرب في مصر والوطن العربي.

وأثناء حفل افتتاح المسرح الغنائي تقابلت بلقيس مع النجمة المغربية سميرة سعيد على أنغام أغنية «يوم ورا يوم» في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة. وأحيت بلقيس حفلا غنائيا يوم الخميس الماضي في إطار عروض الأوبرا الصيفية بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه على مسرح النافورة بحضور كامل العدد.



بدأت بلقيس في الظهور على خشبة المسرح بغناء أغنية «سهر الليالي»، ثم قدمت برنامج غنائي تضمن باقة من أشهر أعمالها الخاصة الذي استمتع بها الجمهور، منها «ياخي، وظبي اليمن، وأن يحرمونا، وشوف لي حل بجمالك، وممكن، وانتهى، وحالة جديدة، جبار، وهمت بظبي، وبيذكر بالخريف»، والذي شاركها عازف البيانو اللبناني الشهير ميشيل فاضل، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال الموسيقى العربية منها «سهر الليالي، والبنت الشلبية، والطبطبة لحسين الجاسمي».

يذكر أن المطربة بلقيس تنظر الفتره المقبلة طرح أولي أغنياتها باللهجة المصرية «دبلوماسي» التي صورتها على طريقة الفيديو كليب من كلمات وألحان عزيز الشافعي وإخراج على أبوطالب.

وتصدرت النجمة بلقيس التريند خلال الفترة الماضية بأغنيتها «ممكن» والتي قدمتها مع المطرب سيف نبيل وحققا بها نسبة مشاهدة كبيرة تخطت الـ 88 مليون مشاهدة وهي من كلمات وألحان سيف نبيل، وتوزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج دان حداد.