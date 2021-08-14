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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آلياً حتى 30 سبتمبر المقبل لمن انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق القدوم من الدول المعلن عنها سابقاً.

وأفادت الوزارة بإتاحة خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليا دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي.

وأوضحت الخارجية السعودية أنه يمكن للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها مشيرة إلى أنه سيستفيد من الخدمة من انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق القدوم من الدول التي تم الإعلان عنها في وقت سابق.

ويأتي ذلك استكمالا لجهود المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر زيارة الرابط:

https://enjazit.com.sa/enjaz/extendexpiredvisa.