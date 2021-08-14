أخبار عاجلة

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
محمود الخطيب بعد فوز الزمالك بالدوري الثالث عشر: «أرفع رأسك أنت أهلاوي» (فيديو) -
مشاهير يحتفلون بفوز الزمالك.. كوميكس هنيدي وأغنية هاني شاكر وفرحة ياسمين الخطيب -
حمادة أنور: جيل الزمالك الحالي الأفضل في تاريخه.. واللاعبون تهاونوا في حق أنفسهم -
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
مساعد وزير التنمية المحلية يكشف كواليس قانون تنظيم المركبات -
مدرب الزمالك: ماحدش يقدر يقف أمامنا لو توفرت العدالة -
حمادة أنور: ما حدث للزمالك يهد أي نادٍ..واللاعبون كانوا رجالة -
طبيب الزمالك: بطولة الدوري مجرد بداية لألقاب جديدة (فيديو) -
حقيقة صورة "نساء أفغانستان في السبعينات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

قرار جديد من بشأن تأشيرات الزيارة.. تعرف عليه

Print
قرار جديد من السعودية بشأن تأشيرات الزيارة.. تعرف عليه قرار جديد من بشأن تأشيرات الزيارة.. تعرف عليه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الخارجية ، عن تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آلياً حتى 30 سبتمبر المقبل لمن انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق القدوم من الدول المعلن عنها سابقاً.

وأفادت الوزارة بإتاحة خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليا دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي.

وأوضحت الخارجية السعودية أنه يمكن للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها مشيرة إلى أنه سيستفيد من الخدمة من انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق القدوم من الدول التي تم الإعلان عنها في وقت سابق.

ويأتي ذلك استكمالا لجهود المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة ، ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر زيارة الرابط:

https://enjazit.com.sa/enjaz/extendexpiredvisa.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"