رئيس «تضامن النواب»: النمو السكاني يحرم المواطنين من الخدمات العامة التي توفرها الدولة

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قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن عدد سكان مصر ارتفع 18.5 مليون نسمة منذ 2011 حتى الآن.

وتابع القصبي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن النمو السكاني أعلى من معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح أن النمو الاقتصادي ينبغي أن يكون 3 أضعاف النمو السكاني حتى يشعر به المواطنون.

وأردف: «متوقع أن يكون في مصر 5 ملايين طالب عام 2030، وهذا العدد في حاجة إلى 100 ألف فصل دراسي، وهو ما يعني أن الخريجين لسوق العمل 10 ملايين فرد، وهؤلاء يحتاجون 33 مليار جنيه لخلق فرص عمل لهم».

وأكد القصبي أن النمو السكاني، والزيادة العشوائية، يحرم المواطنين من الخدمات العامة التي توفرها الدولة.

واختتم: «الدولة أنفقت 300 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات»، لافتا إلى أهمية تفعيل دور المجلس القومي للسكان، والذي يقع حاليًّا تحت إدارة وزارة الصحة.