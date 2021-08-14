المجتمعات العمرانية : الدولة تقدم وحدات الإسكان الإجتماعي بنصف سعرها

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قال المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن جميع الوحدات السكنية يتم تسليمها للمواطنين كاملة التشطيب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإسكان الاجتماعي بدأ عام 2014 بـ 135 ألف جنيه، وارتفع الآن بسبب ارتفاع الخامات إلى 220 ألف جنيه.

ولفت المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إلى أن هذه الوحدات تبلغ مساحتها 90 مترًا، وخاضعة لمبادرة التمويل العقاري، أي أنها على تقسيط 30 عامًا.

وأكد أن الرئيس السيسي افتتح اليوم 66 ألف وحدة سكنية في 4 مدن، لافتا إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي الجاري بناؤها حاليًا سيرتفع سعرها وقد يصل إلى 265 ألف جنيه.

واستطرد المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الدولة تقدم وحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين بنصف سعر قيمتها الحقيقية.