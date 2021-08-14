أخبار عاجلة

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
محمود الخطيب بعد فوز الزمالك بالدوري الثالث عشر: «أرفع رأسك أنت أهلاوي» (فيديو) -
مشاهير يحتفلون بفوز الزمالك.. كوميكس هنيدي وأغنية هاني شاكر وفرحة ياسمين الخطيب -
حمادة أنور: جيل الزمالك الحالي الأفضل في تاريخه.. واللاعبون تهاونوا في حق أنفسهم -
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
مساعد وزير التنمية المحلية يكشف كواليس قانون تنظيم المركبات -
مدرب الزمالك: ماحدش يقدر يقف أمامنا لو توفرت العدالة -
حمادة أنور: ما حدث للزمالك يهد أي نادٍ..واللاعبون كانوا رجالة -
طبيب الزمالك: بطولة الدوري مجرد بداية لألقاب جديدة (فيديو) -
حقيقة صورة "نساء أفغانستان في السبعينات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المجتمعات العمرانية : الدولة تقدم وحدات الإسكان الإجتماعي بنصف سعرها

Print
المجتمعات العمرانية : الدولة تقدم وحدات الإسكان الإجتماعي بنصف سعرها المجتمعات العمرانية : الدولة تقدم وحدات الإسكان الإجتماعي بنصف سعرها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن جميع الوحدات السكنية يتم تسليمها للمواطنين كاملة التشطيب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإسكان الاجتماعي بدأ عام 2014 بـ 135 ألف جنيه، وارتفع الآن بسبب ارتفاع الخامات إلى 220 ألف جنيه.

ولفت المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إلى أن هذه الوحدات تبلغ مساحتها 90 مترًا، وخاضعة لمبادرة التمويل العقاري، أي أنها على تقسيط 30 عامًا.

وأكد أن الرئيس افتتح اليوم 66 ألف وحدة سكنية في 4 مدن، لافتا إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي الجاري بناؤها حاليًا سيرتفع سعرها وقد يصل إلى 265 ألف جنيه.

واستطرد المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الدولة تقدم وحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين بنصف سعر قيمتها الحقيقية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه بأن تتسم تصميمات مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بالعراقة والإرث الحضاري

السيسي يوجه بأن تتسم تصميمات مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بالعراقة والإرث الحضاري

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة

السيناريست عبد الرحيم كمال يكشف كواليس مكالمته مع الرئيس السيسي

السيناريست عبد الرحيم كمال يكشف كواليس مكالمته مع الرئيس السيسي