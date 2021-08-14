دقلو يوجّه قوات الدعم السريع بالالتزام والتحلي بالمسؤولية وحفظ هيبة السودان

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وجّه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، قوات الدعم السريع، بالالتزام والتحلي بالمسؤولية والمحافظة على شرف الدولة وهيبتها.

وأمر دقلو خلال مخاطبته القوات بقاعدة طيبة العسكرية، اليوم، قواته بالانضباط الشديد وتقديم الشكل اللائق للدعم السريع، وقال: «أنتم الآن من مختلف القبائل والمناطق قبيلتكم الكاكي دا»، وشدد على ضرورة المحافظة واحترام المواطنين، وأضاف «الناس بحترموك بالكاكي مش لأنك انت أرجل من الناس لأنك لابس شرف الدولة وتقيّم روحك قبل الناس ما يقيموك».

وباهى دقلو بالتنظيم والانضباط الذي أظهرته القوات، مشيراً إلى أن هذا المظهر هو الذي قام عليه الدعم السريع .

وأفاد دقلو أن الدعم السريع قائم بالدعاء ومخافة الله، وقال:«لا يهمنا حديث الناس.. يهمنا ما نفعله».

من جانبه قال اللواء الركن عثمان محمد حامد رئيس دائرة العمليات، إن قوات الدعم السريع جاهزة لتنفيذ أي مهام توكل لها، مؤكداً أن البلاد تمر بمرحلة سلام يحتاج إلى حراسة وإلى بناء، مشيراً إلى أن قائد قوات الدعم السريع هو قائد السلام، معتبراً السلام واحداً من تحديات المرحلة التي تتطلب تعزيز وبناء ثقافة السلام، مؤكداً أن الدعم السريع ستعمل على حماية السلام والمحافظة عليه .

وأضاف عثمان أن قوات الدعم السريع تؤدي مهامها وتستعد لحماية السلام بالتأهيل والتدريب وحماية المواطن وحمل معاول البناء.