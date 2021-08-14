إنشاء 128 فصلا دراسيا جديدا ضمن مبادرة حياة كريمة بإسنا جنوب الأقصر

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تفقد محافظ الأقصر، المستشار مصطفى الهم، عدد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الرديف المصرى، في مبادرة حياة كريمة، ومنها مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية الحلة في إسنا، ومشروع إنشاء جناح جديد وتوسع مدرسة الشهيد عبدالجليل عبدالحليم الابتدائية بقرية زرنيخ لزيادة عدد الفصول من 14 لتصبح 24 فصلا.

كما تابع المحافظ موقع مشروع إنشاء جناح جديد وتوسعة مدرسة الشهيد هاشم سيد أحمد الابتدائية بقرية الدير التي تستهدف زيادة عدد الفصول بالمدرسة من 18 فصلا لتصبح 32 فصلا (24 فصلا ـ 8 رياض أطفال)، كما استمع المحافظ إلى شرح من المهندس إسلام الدهرين رئيس قطاع بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بالأقصر حول أعمال مشروعات الهيئة الجارية بالقرية، التي تتضمن بناء جناح توسع بمدرسة الشهيد محمود حسن الابتدائية بالدير لزيادة الفصول من 24 لتصبح 32 فصلا.

وأضاف أنه جارى إنهاء إجراءات إحلال جزئي لمدرسة الدير الابتدائية المشتركة لزيادة عدد الفصول من 32 لتصبح 40 فصلا، وجاري إنهاء الدراسات اللازمة لإنشاء مدرسة الرسمية لغات بالدير بعدد 22 فصلا.