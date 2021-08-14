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قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن مصر مصر فتحت الملفات المسكوت عنها وتحولت من الاستدانة للاستثمار في الموارد البشرية، بعد حجم المشروعات الضخمة التي نراها الآن.

وأضاف عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أننا نتحدث بكل فخر عن القضاء على العشوائيات والدولة استطاعت أن تفتح الملفات الحرجة والمسكوت عنها.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه يمكن أن يقول بكل فخر أنه لم يعد أي حد في مصر لم يرى حجم التطور على أرض الواقع حتى في القرى نرى حياة كريمة.

وأتم: «نحن نتحدث عن عهد به مصداقية وشرح والجميع يرى هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية مستمرة في إنجازاتها ونقل المصريين إلى حياة كريمة وتطوير البنية التحتية والأساسية والصحة».