رئيس «خطة وموازنة النواب»: طرح العاصمة الإدارية في البورصة فكر اقتصادي جديد

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قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن طرح العاصمة الإدارية في البورصة مفيد وتحول للفكر الإقتصادي أن الدولة تنشئ هذه المشروعات العملاقة.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تضم أموال تبلغ قيمتها 3 ترليون جنيه.

وأشار فخري الفقي، أن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والمنصورة الجديدة تم تمويلها بعيدًا عن ميزانية الدولة. وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك هيئات أخرى إقتصادية تدخل في الموازنة العامة للدولة وهدفها الربح.

وأضاف الفقي أن الموازنة العامة للدولة مواردها تنفق على الجهاز الإداري للدولة والمحليات والهيئات العامة. وأشار، أن هيئة المجتمعات العمرانية تمول ميزانيتها ذاتيًا دون تحميل الميزانية العامة للدولة أي أعباء مالية.