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خطوبة الفنانة هاجر الشرنوبي وأحمد الجابري بالساحل الشمالي ()

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خطوبة الفنانة هاجر الشرنوبي وأحمد الجابري بالساحل الشمالي (فيديو) خطوبة الفنانة هاجر الشرنوبي وأحمد الجابري بالساحل الشمالي ()

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احتفلت الفنانة هاجر الشرنوبي بخطبتها على أحمد الجابري مدير استديوهات فنية بإحدى قرى الساحل الشمالي، وسط حضور عدد كبير من أصدقاء العروسين المقربين، والتقطوا الصور التذكارية.

وارتدت الفنانة هاجر الشرنوبي خلال الحفل فستان صيفي برتقالي، والجابري بملابس الساحل القميص الكاجول والشورت؛ وسط حضور من الوسط الفني.

هاجر الشرنوبي ممثلة مصرية، ولدت في مدينة الإسكندرية 11 أغسطس، شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، كما انضمت إلى فرقة اسكندرية للفنون الشعبية وتخرجت من كلية الآداب علم نفس ولدت في مدينة الإسكندرية «تزوجت وانفصلت ولديها طفل يدعى يوسف».

المصرى اليوم

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