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رسالة نارية من عصام مرعي إلى وجيه أحمد: «إنت بتلعب بالنار»

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رسالة نارية من عصام مرعي إلى وجيه أحمد: «إنت بتلعب بالنار» رسالة نارية من عصام مرعي إلى وجيه أحمد: «إنت بتلعب بالنار»

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وجه عصام مرعي، نجم الأسبق، رسالة نارية إلى لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، وذلك بسبب الحكام الذين يتم اختيارهم لإدارة مباريات الأهلي والزمالك.

وقال عصام مرعي، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «لجنة الحكام تختار حكامًا عليهم علامات استفهام، لإدارة مباريات الأهلي والزمالك».

وأضاف: «رئيس لجنة الحكام يلعب بالنار، من المفترض أن يتم استبعاد أي حكام لديهم أزمات مع الأهلي والزمالك، من إدارة المباريات في تلك المرحلة الحاسمة من مسابقة الدوري»، مضيفًا: «يجب أن يتم اختيار الحكام بعناية شديدة، نظرًا لحساسية المباريات في تلك المرحلة».

يُذكر أن الزمالك اعترض على اختيار جهاد جريشة، لإدارة مباراته مع الإسماعيلي، المقرر لها مساء السبت، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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