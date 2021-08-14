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عصام مرعي: مباريات أصعب من الأهلي

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عصام مرعي: مباريات الزمالك أصعب من الأهلي عصام مرعي: مباريات أصعب من الأهلي

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يرى عصام مرعي، نجم الأسبق، أن المباريات المقبلة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مسابقة الدوري أصعب من مباريات الأهلي.

وقال عصام مرعي، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «المباريات المقبلة لنادي الزمالك، أصعب من الأهلي، لأن الفريق الأبيض سيواجه فرق تنافس على البقاء في الدوري، لذلك ستلعب تلك الفرق على الفوز».

وأضاف: «الأهلي سيواجه فرق في المربع الذهبي، لذلك لن يجيد صعوبة كبيرة في المواجهات المقبلة،خاصة بعد حسم اتحاد الكرة، الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية في الموسم المقبل».

يُذكر أن الزمالك سوف يلتقي مع الإسماعيلي، مساء السبت، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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