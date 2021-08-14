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عصام مرعي: جهاد جريشة متخصص «عكننة» على جماهير

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عصام مرعي: جهاد جريشة متخصص «عكننة» على جماهير الزمالك عصام مرعي: جهاد جريشة متخصص «عكننة» على جماهير

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انتقد عصام مرعي، نجم الأسق لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، بسبب اختيار الحكم الدولي جهاد جريشة، لإدارة مباراة الزمالك مع الإسماعيلي، في مسابقة الدوري.

وقال عصام مرعي، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «لا أفهم سبب اختيار جهاد ريشة، لإدارة مباراة الزمالك والإسماعيلي في هذا التوقيت؟».

وأضاف: «جهاد جريشة متخصص (عكننة) على جماهير الزمالك في المباريات التي يديرها للأبيض، لذلك كان من الأفضل أن يتم اختيار حكم أخر، في ظل أهمية مباراة اليوم».

وتابع: «الزمالك يقدم مستوى مميز هذا الموسم ويلعب لأخر دقيقة، اللاعبون كل تركيزهم على الفوز بالمباريات، دون النظر للحكم الذي يدير المباراة».

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي، مساء السبت، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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