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هايتي تؤكد سقوط ضحايا وحدوث «أضرار فادحة» جراء الزلزال الأخير

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هايتي تؤكد سقوط ضحايا وحدوث «أضرار فادحة» جراء الزلزال الأخير هايتي تؤكد سقوط ضحايا وحدوث «أضرار فادحة» جراء الزلزال الأخير

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أكد رئيس وزراء هايتي أرييل هنري سقوط ضحايا بشرية وحدوث «أضرار فادحة» في مناطق بلاده التي تعرضت لزلزال مدمر اليوم السبت.

وكتب هنري على حسابه في «تويتر»: «أعرب عن تعازي لأسر ضحايا هذا الزلزال العنيف الذي خلف خسائر بشرية وأضرارا مادية في عدد من مناطق البلاد».

وأشار إلى أن «أضرارا فادحة» وقعت جراء الزلزال بأقاليم الجنوب وغراند آنس ونيبيس، وأنه وجه الفريق الحكومي باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة بشكل عاجل.

ولفت إلى أنه يتوجه الآن إلى المناطق المتضررة، داعيا المواطنين إلى «التضامن والوحدة في مواجهة الوضع الدراماتيكي الحالي».

وجاءت هذه التغريدات على خلفية إصدار هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الحكومية (USGS) إنذارا أحمر أكدت فيه أن هناك مخاوف من سقوط أكثر من ألف قتيل جراء الزلزال في هايتي.

المصرى اليوم

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