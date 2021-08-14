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وصول ثاني دفعات قوات "المارينز" إلى كابول لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين

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وصول ثاني دفعات قوات "المارينز" إلى كابول لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين وصول ثاني دفعات قوات "المارينز" إلى كابول لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين
"الأولى" وصلت قبل ساعات اليوم.. ونقلُ بقية القوات يكتمل غدًا

وصول ثاني دفعات قوات

وصلت الدفعة الثانية من قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" إلى العاصمة الأفغانية كابول، اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول الدفعة الأولى؛ للمساعدة في إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من أفغانستان.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن كتيبتين من مشاة البحرية، وثالثة من سلاح المشاة، قوامها نحو ثلاثة آلاف عسكري؛ ستصل إلى كابول بحلول مساء غد.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي طالَبَ بعدم نشر اسمه، قوله: "لقد بدأوا في الوصول، وسيصلون تباعًا حتى الغد، وهناك فريق مشاة مقاتل سينتقل أيضًا من فورت براج بولاية نورث كارولاينا إلى الكويت؛ ليصبح قوة استجابة سريعة للأمن في كابول إذا لزم الأمر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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