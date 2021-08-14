وفد أمريكي يؤكد للرئيس التونسي دعم واشنطن إرادة الشعب

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حثت الإدارة الأمريكية الرئيس التونسي قيس سعيد، على تسريع العودة إلى مسار الديمقراطية البرلمانية وتعيين رئيس وزراء جديد، بعد نحو ثلاثة أسابيع من إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد.

جاءت هذه الدعوة مع زيارة وفد أمريكي رسمي إلى تونس يقوده مساعد مستشار الأمن القومي جون فينر الذي حمل رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الرئيس قيس سعيد.

وبحسب بيان صدر عن البيت الأبيض، نقل المسؤول الأمريكي دعم إدارة بايدن للشعب التونسي، مشيرا إلى أنه «يحث على العودة السريعة إلى مسار الديمقراطية البرلمانية في تونس».

كما ناقش فينر مع سعيد، الحاجة الملحة إلى تعيين رئيس وزراء مكلف لتشكيل حكومة قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والصحية التي تواجهها تونس.

وأضاف بيان البيت الأبيض أن منح حكومة جديدة الإمكانات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي سيتيح مساحة لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة استجابة للمطالب التي تم التعبير عنها على نطاق واسع من قبل العديد من التونسيين من أجل تحسين مستوى العيش وحوكمة نزيهة وفعالة وشفافة.

وفي بيان صدر عن الرئاسة التونسية في تونس، قال الرئيس قيس سعيد إن القرارات التي اتخذها جاءت ردا على «الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة. وأنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأمريكي».

ومرت نحو ثلاثة أسابيع منذ إعلان سعيد التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان عقب احتجاجات في الشوارع، في خطوة لقيت دعما شعبيا ومعارضة من رئاسة البرلمان والأحزاب الرئيسية.

وبدا واضحًا أن حركة النهضة الإسلامية الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والمسيطرة على البرلمان، وكأنها تتحرك دوليا للضغط على الرئيس ودفعه إلى التراجع عن خطوته.

لكن سعيد قال إنه لن يكون هناك مجال للعودة إلى الوراء. وقال يوم الجمعة إنه «تبنى إرادة الشعب وقضاياه ومشاغله ولن يقبل بالظلم أو التعدي على الحقوق أو الارتداد عليها»، كما أعلن تشبثه «بشراكاته الاستراتيجية مع أصدقائه التاريخيين».

ونقل بيان للرئاسة التونسية عن المسؤول الأمريكي جوناثان فينر، إن الرئيس الأمريكي يتابع تطور الأوضاع في تونس، وأن الادارة الأمريكية تتطلع إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها رئيس الجمهورية على المستويين الحكومي والسياسي.

وبدأ سعيد حملة إقالات في عدة مؤسسات بالدولة وعين وزراء لكنه لم يعين رئيس وزراء جديد كما لم يعرض خططه لإدارة المرحلة.

وحدد الرئيس مدة التدابير الاستثنائية بـ30 يوما قابلة للتمديد. ويرجح خبراء أن يمضي في تعديلات قد تطال النظام السياسي.

وتوعد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الفاسدين في بلاده، وعلى رأسهم حركة النهضة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان بطوفان من القوانين تطهر تونس من الفساد.

وقال قيس سعيد، إن الشعب يريد تطهير البلاد من كل الفساد العالق على مر العقود في تونس، ووعد بالتخلص ممن عبثوا بحياة التونسيين، مؤكدا أن التطهير سيتم بالقانون، ومشددا على أنه لن يحيد عن ملاحقة الفساد، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.