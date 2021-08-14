زلزال كبير في غرب هايتي وتوقع سقوط عدد كبير من الإصابات

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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا هز غرب هايتي اليوم السبت وإن من المرجح أن يسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة فضلا عن كارثة واسعة النطاق.

وأضافت الهيئة أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة وقع على بعد ثمانية كيلومترات من بلدة بيتي ترو دي نيب الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا غربي العاصمة بورت أو برنس على عمق عشرة كيلومترات.

وربما يكون هذا الزلزال أشد من زلزال بلغت قوته سبع درجات وقع في هايتي قبل 11 عاما مما أسفر عن مقتل العشرات إن لم يكن مئات الألوف من الناس وتدمير المباني وتشريد كثيرين.

وأصدر نظام التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) الأمريكي تحذيرا بعد وقوع الزلزال، لكن رفعه بعد ذلك بوقت قصير على الرغم من أن وسائل الإعلام في هايتي

ذكرت أن بعض الناس على امتداد الساحل فروا بالفعل إلى الجبال.

وقالت هيئة الحماية المدنية في هايتي على تويتر إن تقارير أولية أفادت باحتمال سقوط ضحايا من فرقها.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتسن لرويترز التحقق من صحتها حتى الآن، تحول منازل وجزء من كنيسة في بلدة جيريمي القريبة إلى أنقاض.

وشعر سكان في كوبا وجاميكا بهذا الزلزال على الرغم من عدم ورود تقارير عن وقوع أضرار مادية أو وفيات أو إصابات هناك.