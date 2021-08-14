رانيا يعقوب: اتجاه الدولة لطرح شركات مملوكة لها في البورصة يدعم الاقتصاد

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قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه من المبكر الحديث عن تفاصيل طروحات الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، التي تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه مشاريع تنموية جديدة بمدينة بدر اليوم.

وأكدت يعقوب، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إيجابية تلك الخطوة لمساعدة الدولة في استخدام السيولة لتطوير مشاريع أخرى، موضحة ان اتجاه الدولة لطرح شركات مملوكة لها في البورصة ينشط الاستثمار ويدعم الاقتصاد.

ودعت يعقوب إلى تذليل عوائق الإستثمار في البورصة لتشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات وتنشيط البورصة، مشيرة إلى ضرورة الحاجة إلى حوافز ضريبية لطرح الشركات في البورصة باختلاف ملكيتها.