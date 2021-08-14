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داليا السواح: طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة يسهم في زيادة الاستثمار محليا

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داليا السواح: طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة يسهم في زيادة الاستثمار محليا داليا السواح: طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة يسهم في زيادة الاستثمار محليا

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أكدت الدكتورة داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أهمية التوجه لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة وشركات أخرى في البورصة، وانعكاس ذلك إيجابيا على السوق، حيث يستقطب رؤوس أموال جديدة ويسهم في زيادة الاستثمار محليا ويشجع المستثمرين.

وشددت السواح، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، على أهمية شرح الخطط المستقبلية للشركات والعائد المتوقع من الاستثمار فيها وعرض مزايا ذلك من خلال الترويج قبل الطرح.

وتوقعت السواح أن تشهد السوق طفرة في حجم التداول خلال الفترة المقبلة مدعومة بحالة التطويرالتى شهدتها البورصة مؤخرا على كل المستويات في المؤشرات والبنية والآليات، مؤكدا أن مجلس إدارة البورصة الجديد يعمل على تشجيع تنشيط السوق وفقا لإجراءات تنفيذية يتم اتخاذها خلال الأونة الأخيرة.

وقالت إن أزمة كورونا أثرت سلبا على الأنشطة الإقتصادية خلال الفترة الماضية، وبالتالي تأثر أداء البورصة حيث كان هناك خروج كبير حسب قولها من جانب المستثمرين، مشيرة إلى إجراء تحالفات مع عدة بنوك بالسوق المحلية لتحسين قيد الشركات العاملة في السوق مع هذه البنوك في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المصرى اليوم

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