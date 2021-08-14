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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي نظيره الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة مساء اليوم السبت 14-8-2021 على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الإسماعيلي ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود الونش – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أحمد فتوح

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام ومحمود عبدالعزيز ومحمود عبدالرازق شيكابالا وإسلام جابر وأيمن حفني وحميد أحداد ومروان حمدي.

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مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر - صورة أرشيفية

الزمالك يواجه وادي دجلة الثلاثاء 17 اغسطس على ملعب ستاد القاهرة الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 اغسطس الساعة 9 مساء

تنقل المباراة شبكة قنوات أون تايم سبورت على قناتها الأولى أون سبورت 1 .

جدول مباريات الاهلى في الدوري المصري

- الأهلي وإنبي، الساعة التاسعة مساء يوم السبت 14- 8- 2021 على ستاد «الأهلي we السلام»، ضمن مؤجلات الجولة 30.

- الأهلي وطلائع الجيش، التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.

- الأهلي والمصري، التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة، أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان، أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.