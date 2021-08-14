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عصام مرعي: مواجهة الإسماعيلي الأصعب للزمالك والفوز يعني حسم الدوري

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عصام مرعي: مواجهة الإسماعيلي الأصعب للزمالك والفوز يعني حسم الدوري عصام مرعي: مواجهة الإسماعيلي الأصعب للزمالك والفوز يعني حسم الدوري

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يرى عصام مرعي، نجم الأسبق، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الإسماعيلي، هي أصعب مباراة للفريق الأبيض خلال المواجهات المقبلة له في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي، مساء السبت، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عصام مرعي، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «مباراة الإسماعيلي، هي أصعب مباراة سيقابلها الزمالك في المباريات المتبقية له بمسابقة الدوري، خاصة أن الدراويش، عائد من التعادل مع الأهلي».

وأضاف: «في حال فوز الزمالك على الإسماعيلي، سيكون الفريق الأبيض بنسية 80 أو 90% حسم مسابقة الدوري الممتاز، خاصة أن المواجهات المقبلة ليست بقوة مباراة الإسماعيلي».

المصرى اليوم

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