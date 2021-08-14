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الجمارك: كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط خام من إيران في يوليو

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الجمارك: كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط خام من إيران في يوليو الجمارك: كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط خام من إيران في يوليو

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أظهرت بيانات مبدئية من هيئة الجمارك الكورية اليوم السبت أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي كميات من النفط الخام الإيراني في شهر يوليو ولا قبل عام.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن كوريا الجنوبية خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استوردت في المجمل 10.7 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي مقابل 11.6 مليون طن قبل عام.

وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية الحكومية في وقت لاحق من الشهر البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام في الشهر الماضي. وتعتبر بيانات شركة النفط الوطنية الكورية معيار واردات كوريا الجنوبية من النفط.

المصرى اليوم

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