رئيس مياه القناة: إجراءات رادعة ضد سرقة المياه وإزالة التعديات على الشبكات

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أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم السبت، على استمرار الحملات المكبرة للإدارة العامة المخالفات بالشركة، بالاشتراك مع القطاع التجاري، والتفتيش في قطاعات محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بإزالة التعديات على شبكات المياه، والتفتيش على المشتركين وفحص عدادات المياه، وتحصيل المتأخرات ورفع «الوصلات الخلسة» التي يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، للهروب من دفع مستحقات الدولة المالية.

وقال عصمت، إن هناك إجراءات رادعه ضد سرقة المياه، لافتا إن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر في مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة مياه القناة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات متميزة وأفضل لمواطنى إقليم القناة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انه الحملة المكبرة أسفرت عن ضبط عدد من الوصلات الخلسه، التي قام بها بعض الأهالي لسرقة مياه الشرب، بالإضافة إلى إزالة عدداً من التعديات على شبكات مياه الشرب، مضيفا أن هذه الوصلات الخلسة تسبب تقليص كميات المياه، وتوفيرها للمواطنين بالإضافة إلى تكبد الشركة خسائر تكلفة إنتاج مياه مهدرة بسبب التعديات، وأن تلك الحملة المكبرة مستمرة، وخاصة خلال موسم الصيف.

وشدد على ضبط المتهربين من اتباع الإجراءات القانونية لتوصيل خدمة مياه الشرب، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي، دون سداد مستحقات الشركة، بهدف تحقيق التوزيع العادل للمنتفعين من الخدمات في إطار حرص الدولة على توفير النفقات ومنع السرقة، وإصلاح النظام الهيكلى لمنظومة مياه الشرب.

وأشار عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.