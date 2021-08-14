أرقام تشيلسي ضد كريستال بالاس: بداية قوية للبلوز في الدوري الإنجليزي

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حقق فريق تشيلسي انتصارًا كبيرًا في أولى مبارياته بالموسم الجديد من البريميرليج، وذلك بعد أن تغلب على كريستال بالاس بنتيجة 3-0.

وهيمن البلوز على مجريات اللعب من البداية للنهاية، واستحقوا الفوز العريض الذي تحقق على ملعبهم وأمام جماهيرهم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون مقابل من توقيع الظهير الإسباني ماركوس ألونسو، والجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

وفي الشوط الثاني سجل المدافع تريفوه تشالوباه الهدف الثالث، ليحقق البلوز انتصارًا كبيرًا، ومستحقًا.

نجم المباراة:

حصل ماركوس ألونسو على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور، عن أدائه اليوم ضد كريستال بالاس.

ألونسو سجل الهدف الأول، لعب 5 كرات عرضية، مرر 4 كرات طويلة بشكل سليم، سدد 3 مرات (2 على المرمى) وافتك الكرة في 4 مناسبات.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- هدف ماركوس ألونسو هو الهدف رقم 50 الذي يسجله فريق تشيلسي من ضربة حرة مباشرة. في عهد البريميرليج، فقط مانشستر يونايتد (64) سجلوا من الضربات الحرة المباشرة أكثر من البلوز.

- 36% من أهداف كريستيان بوليسيتش في البريميرليج جاءت ضد كريستال بالاس (5 من 14) الجناح الأمريكي سجل 5 أهداف في 5 مباريات لعبها ضد الفريق اللندني.

- كريستيان بوليسيتش هو ثاني أمريكي يسجل في الجولة الافتتاحية من موسم في البريميرليج بعد روي ويجيرله مع كوفنتري سيتي في عام 1993.

- بعمر 22 عامًا و 40 يومًا، يعد تريفوه شالوباه ثاني أصغر لاعب يسجل في أول ظهور له في البريميرليج مع تشيلسي، بعد بول هيوز في يناير 1997 (20 عامًا 274 يومًا).