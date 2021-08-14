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الجزائر تمدد الحجر الصحي أسبوعين وتستثني المناطق المتضررة بالحرائق

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الجزائر تمدد الحجر الصحي أسبوعين وتستثني المناطق المتضررة بالحرائق الجزائر تمدد الحجر الصحي أسبوعين وتستثني المناطق المتضررة بالحرائق

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أعلنت الجزائرية تمديد الحجر المنزلي الجزئي لأربعين محافظة، مع إعفاء المناطق المتضررة من الحرائق لتسهيل عمليات الإطفاء والجهود التضامنية فيها.

وأشارت إلى أن «الحجر المنزلي سيمتد لأسبوعين ويبدأ من الساعة 8 مساء ولغاية السادسة صباحا من اليوم التالي».

وأعلنت الحكومة أيضا، تمديد تعليق بعض الأنشطة التي يمكن أن تشكل خطرا للعدوى كأسواق بيع السيارات وصالات الرياضة.

وأشار القرار إلى أنه «يمكن أن يتخذ الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية على حدة، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت الحجر الجزئي أو الكلي ما يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حيا أو أكثر، ويشهد بؤرا للعدوى».

وشمل القرار «تمديد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري، والنقل بالسكك الحديدية، ونشاط النقل ما بين الولايات خلال أيام العطلة الأسبوعية، في جميع الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي».

المصرى اليوم

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